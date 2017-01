Kaso ko? Luto na ‘yan! — De Lima

By Eralyn Prado

Hindi na inaasahan ni Senador Leila de Lima na maabsuwelto at makakuha ng patas na hustisya sa mga kasong isinampa laban sa kanya sa Department of Justice (DOJ).

Tinawag pa ng senadora na “luto na” ang mga kasong isinampa sa kanya sa DOJ dahil sa umpisa pa lamang ay hinusgahan na siya.

“Luto na ‘yan, wala na akong inaasahang justice diyan sa DOJ, nagpakita na sila ng clear pre-judgment, bias at hostility sa akin. Hinusgahan na agad ako sa umpisa pa lang,” ayon pa kay De Lima bilang reaksyon na rin sa pahayag ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre na posibleng sa linggong ito ay ilalabas na ang resolusyon sa mga kaso ng senadra. Nanini­wa­la si De Lima, dahil na­kitang aktibo na naman umano siyang lumalahok sa mga pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kontrobersyal na isyu ngayon sa pamahalaan tulad ng bribery scandal sa Bureau of Immigration (BI) at kaso ng tokhang-for-ransom ay tiyak umanong patitindihin pa ang mga kaso niya, na ayon kay De Lima ay pawang inimbento lamang.

“Nakikita nilang active na naman ako nagpa­participate sa mga isi­si­wa­­­­lat na kanilang eskandalo tulad ng BI scandal at tokhang-for-ransom kaya bibilisan na naman nila ang panggigipit sa akin,” ayon kay De Lima.

Ngunit sa kabila nito, ayon pa sa senadora, hindi ito magpapapigil sa kanya upang hindi gawin ang na­rarapat niyang gawin para malaman ang katotohanan.

“Kung akala nila na sa panggigipit na ‘yan ay hihinto ako o lulubay ako sa ginagawa ko ngayon, nagkakamali po sila kasi ang gusto ko malaman palagi ng taumbayan ‘yung mga katotohanan na mayroon tayo ngayon na isang bulok na gobyerno at ang mayroon tayong institution like PNP na bulok at ‘yung DOJ naman ay nagpapagamit sa vendetta ng nasa kapangyarihan,” ayon kay De Lima.

Kasabay nito, mu­ling iginiit ni De Lima, nananatili ang kanyang pagkuwestiyon sa hurisdiksyon ng DOJ para hawakan ang kanyang mga kaso.

Ito umano ang dahilan kung kaya’t naghain siya ng mosyon na humihiling na iakyat sa Office of the Ombudsman ang mga kaso na siya umanong tamang venue para rito.

Si De Lima ay nahaharap sa mga kasong may kinalaman sa kanyang pagkakadawit sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison (NBP).