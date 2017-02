Kampanya vs text scam sinegundahan ng NTC

Hinangaan ni ­National Telecommunications Commission (NTC) Commissioner Gamaliel Cordoba si Rep. ­Romero ­Quimbo sa plano nitong pagtugis sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng mga pekeng text messages na maaaring maging ­banta sa seguridad ng publiko.

Kamakailan lang ay humingi ng tulong si ­Quimbo sa NTC na mapa­hinto ang pagpapakalat ng text messages kung saan gamit ang kanyang pangalan at ang Tzu Chi Foundation.

Sa text message, sinasabing nanalo ng cash mula sa raffle ang nakatanggap ng text.

Ayon kay Cordoba, masusing iimbestigahan ng NTC ang panawagan ni Quimbo dahil hindi lang ang publiko ang ­nanga­ngamba ang ­seguridad kundi mismong ang ilang public fi­gure gaya ni Quimbo.

Sa datos ng NTC, noong 2016 ay nakapagtala ito ng 433 reklamo na may kaugnayan sa text scams at mas marami pa sana ang bilang nito kung lahat ng biktima ay nagsasampa ng reklamo sa NTC.

Sa ngayon ay may 110 milyong prepaid subscribers kaya naman napakalaki umano ng posibilidad na marami sa mga ito ang sangkot sa text scam dahil sa kahirapan na sila ay matukoy.

“We encourage the public to be vigilant and to ­report the text scams to NTC” ayon pa kay ­Cordoba.