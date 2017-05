Kaliwa target ang puwesto ni Lopez

Nagpahayag ng interes ang makakaliwang grupo sa posisyong babakantehin ni Department of Environment and Natural Resource (DENR) Secretary Gina Lopez na nireject ng Commission on Appointments (CA).

Sa press briefing ng Makabayan bloc sa Kamara, sinabi ni Anakpawis party-list Rep. Ariel Casilao na kasama ang DENR sa mga ahensya ng gobyerno na inalok ni Pangulong Rodrigo Duterte sa makakaliwang grupo noong Mayo 2016.

Bukod sa DENR ay inalok din ni Duterte ang Department of Social Welfare and Development (DSWD), Department of Labor and Employment (DOLE) at Department of Agrarian Reform (DAR).

Gayunpaman, tanging ang DSWD na pinamumunuan ngayon ni Secretary Judy Taguiwalo at DAR na pinamumunuan naman ni Secretary Rafael Mariano ang napunta sa makakaliwang grupo.

“Kung ibubukas muli ni Pangulong Duterte, ay malugod naming pag-uusapan. We already have list before na pupuwede naming irekomenda kay Pangulong Duterte,” ani Casilao.

“Kung ibubukas niya ito sa CPP-NPA of course they will be the ones to identify or to nonimate coming from progressive,” dagdag pa ng mambabatas.

Samantala, hindi naman ipinagtaka ni ACT Teachers party-list Rep. Antonio Tinio na nabasura ang appointment ni Lopez sa DENR dahil nagkaroon umano ng direktang ‘representasyon” ang mining interest sa CA.