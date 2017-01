Kalibre .38 ng mga ‘nanlaban’ sa drug ops, iimbentaryuhin

By Bernard Taguinod

Magpapaimbentar­yo ang isang miyembro ng Mababang Kapulungan ng Kongreso sa kalibre .38 baril na kadalasang gamit umano ng mga drug personalities na sinasabing nanlalaban sa mga pulis sa ‘war on drugs’ ng gobyernong Duterte.

Ito ang nabatid kay Magdalo partylist Rep. Gary Alejano kaya papasyal umano ang mga ito sa Scene of the Crime Operatives (SOCO) ng Philippine National Police (PNP) upang makita ng personal ang mga nakum­piskang mga baril sa mga napatay na drug addict at pushers.

“Hahanapin ko ‘yun, saan na ba ang mga baril na ‘yan, na-document naman ‘di ba,” pahayag ni Alejano sa panayam ng Abante dahil bawat drug addict aniya na napatay ay nakumpiskahan umano ng kalibre .38 at may ilan na armado naman umano ng kalibre .45.

Sa ngayon ay mahigit 6,000 na ang napapatay na drug addict at ­pushers simula nang maupo si Pangulong Rodrigo Duterte nang ilunsad ang giyera laban sa iligal na droga.

Sa nasabing bilang, 2,000 umano ang napatay ng mga pulis sa kanilang operasyon matapos umanong manlaban ang mga suspek gamit ang kalibre .38 baril kaya nais ni Alejnao na makita ng personal ang mga baril na ito.

“Kung umabot na tayo sa 6,000 na namatay, ganun na karami dapat ang cal.45 at cal.38 na nasa kanilang stock kasi nanlaban lahat eh, may baril eh ‘di ba? Magdi-demand ako na gusto kong matingnan sa SOCO nasaan na ‘yun,” anang mambabatas.

Sinimulan na rin uma­nong ipunin ng mambabatas ang mga spot report ng mga istasyon ng mga pulis sa bansa para i-match-up ang mga nakumpiskang mga baril sa mga suspek na kanilang napatay.

Layon ng spot report na malaman kung tugma ang mga serial number ng mga baril na nakumpiska sa mga napatay na drug addict at pushers.

“Kasi pumunta ang SOCO sa crime scene… ‘yung mga ebidensyang baril naka-cellophane ‘yan… kung nakatago lahat ‘yan, may 6,000 din na ebidensya na naka-stock… so mag-occular tayo bilangan natin ang mga baril na ‘yan,” banggit pa ng kongresista.