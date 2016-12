JV naghimutok

Abut-abot ang himutok ni Sen. JV Ejercito matapos na ibaon ang balita hinggil sa pag-absuwelto sa kanya ng Sandiganbayan sa kasong graft kaugnay ng P2 milyong firearms deal noong alkalde pa ito ng San Juan City.

Noong kinasuhan at nililitis daw kasi ang kanyang kaso, nasa front page ito ng mga dyaryo, pero nang maabsuwelto siya ay inside page na lang.

“News about my acquittal are in the inner pages. When I was being charged and tried it was in the front pages!” litanya ng senador na idinaan sa kanyang official Twitter account.

Dinamayan naman ni Sen. Joel Villanueva si Ejercito sa kanyang pinagdadaanan. Si Villanueva ay may kinakaharap ding kaso sa Ombudsman hinggil sa pork barrel scam kung saan pinasisipa na ito sa Senado pero binalewala lang ng kapulungan ang order.

“So unfortunate, but we should not lose hope. We continue to work & serve the best interest of our people. Congrats Seatmate! #Vpositive” sagot ni Villanueva sa tweet.