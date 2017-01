JULIE ANNE, KALAIT-LAIT PA RIN!

Maraming ipinapasalamat si Julie Anne San Jose sa taong 2016 dahil sunud-sunod ang naging blessings niya. Bida siya sa Pinulot Ka Lang Sa Lupa, at siyempre, nandiyan pa si Benjamin Alves na nagpapasaya sa kanya.

“I have so much to be thankful for noong 2016. It feels good na pinagkakatiwalaan ako ng GMA at may kompiyansa sa talent mo ang maraming tao. I try to be always on top of my game.

“This year, hindi puwedeng tatamad-tamad tayo. Always strive hard for what you want,” say ni Julie.

Pero kahit tagumpay na, may iba pa rin na hindi masaya sa mga nararating ni Julie. Ito ang mga ang bashers at haters niya sa social media. Inamin ni Julie na nasasaktan siya sa mga panlalait sa kanya ng mga taong hindi naman niya kilala personally pero personal ang pag-atake sa kanya.

Imbes na patulan daw niya, pinagdarasal na lang daw niya ang mga ito.

“There’s no room for negativity sa buhay ko even before. Kung may may taong ayaw sa ‘yo at hindi ka gusto, okey lang kasi hindi ko gagawin ang i-please ang mga taong ito.

“Ang ipi-please ko ay ang mga taong naniniwala sa kung ano ang kaya kong gawin at ‘yung nae-entertain sa mga ginagawa ko.

“I always think of the positive. Kung iisipin mo sila at magpapaapek­to ka, it will only make you miserable, eh. Maiisip mo na hindi ka pala magaling.

“Kaya on the bright side lang tayo parati. Tsaka I always pray for them. Na sana ay ma-bless pa rin sila ni Lord,” ngiti pa ni Julie Anne.