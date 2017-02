JOVEN, MORALES MAGBABANTAYAN

LUCENA CITY — Pareho ang nasa kukote nina defending ­champion Jan Paul Morales ng Navy-Standard Insurance at Kinetix Lab-Army rider Cris Joven, mahaba pa ang karera at marami pang puwedeng mangyari sa susunod na stages.

Matapos ang back-to-back Stages win ni 31-year-old Morales big­la itong sumampa sa No. 2 overall sa likuran ng kakamping si Rudy Roque na suot ang LBC Red Jersey sa Stages 2, 3 at 4.

Sinikwat naman ni Joven ang Stage 4 kaya swak siya sa No. 9.

Posibleng magkaroon ng pagbabago sa mga nasa top ten riders paglarga ng Stage 5 ng LBC Ronda ­Pilipinas 2017 edition ­ngayong araw na magsisimula rito at magtatapos sa Camsur Watersports Complex sa Pili, ­Camarines Sur.

Pinakamahabang ­karera ang Stage 5, may distansya itong 251-­kilometer race sa event na nakataya ang 1 ­mil­yong premyo mula sa presentor LBC at mga sponsors MVP Sports Foundation, ­Petron, ­Mitsubishi, Versa.ph, ­Partas, Maynilad, ­Standard Insurance, CCN, Bike Xtreme, NLEX, ­PhilCycling and 3Q Sports Event ­Management.

“Sasabay lang ako, mahaba itong stage at matagal pa ang karera para hindi tayo masyadong malaspag,” ani ­Morales na taga Calumpang, Marikina.

May aggregate time na 11 hours, 13 minutes at 45 seconds si Morales, 1:30 minutong agwat sa kanya ni Roque sa 14-Stage event.

“Tulungan lang kami sa Stage na ito, (Stage 5) medyo ganado ako dahil papalapit na sa lugar namin,” masayang saad ni Joven pambato ng Iriga City.

Nakalikom si Joven ng 11:13:45, apat na minuto at 33 segundo ang hinahabol nito kay Roque.

Isa pang Navy ang nakapuwesto sa third spot sa overall ito’y si Stage 1 winner Ronald Lomotos, fourth si Ryan Serapio ng Team Ilocos Sur at fifth place si Jay Lampawog, (NSI).