Joke nga daw kaya ‘wag seryosohin

Sa gitna ng inaabot na kaliwa’t kanang batikos, isang pari naman ang nagtanggol kay Sen. Tito Sotto.

Sinabi ni Fr. Larry Faraon ng Batanes na matagal na niyang personal na kilala si Sen. Sotto at naniniwala itong walang intensyon ang senador na kuwestyunin ang pagiging single parent ni DSWD Sec. Judy Taguiwalo.

Malinaw aniya sa serye ng pagtatanong ni Sotto na gusto lang nitong maging “light” ang deliberasyon sa appointment ni Taguiwalo kung kaya’t idinaan na lang nito sa biro ang tanong sa kalihim.

“Obviously, this comment was taken in the context of humor. Si Senator Sotto, matagal ko nang kilala. Ang pagiging joker, kasi ako joker din ako. May mga proceedings, usapan, masyadong serious. Nagpapasok kami to illicit some sort of light moment among discussion,” paliwanag ni Faraon.

“It’s just like that. Humor ‘yun. Sa’n ka nakakita ng taking humor seriously,” katwiran pa ng pari.

Bukod dito, hindi naman umano hinarang ni Sotto ang appointment ni Taguiwalo bagkus ay 100 porsyento pa niyang sinusuportahan ito.