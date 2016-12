JAYBEE SEBASTIAN HAWAK NG NBI

Kinumpirma kahapon ni Justice Secretary V­italiano Aguirre II na inilipat sa kustodiya ng National Bureau of Investigation (NBI), mula sa selda nito sa New Bilibid Prison (NBP), ang high profile inmate na si Jaybee Sebastian.

Hiniling umano ng misis ni Sebastian na mailipat ito sa NBI dahil sa natatanggap umanong pagbabanta sa kaniyang buhay sa kanyang selda sa NBP.

Hindi naman nagbi­gay ng anumang detalye si Aguirre kaugnay sa tinatanggap na death threat ni Sebastian.

Nabatid na iniutos na ni Aguirre ang pagsasagawa ng imbestigasyon hinggil dito.

“It was upon the request of his counsel and his wife. I also ordered an investigation to identify those behind the threat to his life,” ayon kay A­guirre.

Gayunman, sinabi ni Aguirre na pansamantala lamang ang pananatili ni Sebastian sa NBI custody.

Nilinaw din ni A­guirre na hindi pa rin natatanggap si Sebastian para maipasailalim sa Witness Protection Program (WPP).

Si Sebastian, ang pinuno ng Presidio side sa NBP at kabilang sa mga tumestigo laban kay Senator Leila de Lima kaugnay sa iligal na kalakaran ng droga sa NBP.

Sinabi rin ni Sebastian na nagbigay siya ng P12 milyon kay De Lima sa pamamagitan ng kanyang dating aide na si Joenel Sanchez at da­ting Bureau of Correction (BuCor) Director Francklin Bucayu para umano sa campaign fund ng Senadora.