Nilusob ng may 1,000 armadong miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF) ang North Cotabato District Jail sa Kidapawan City kahapon ng madaling-araw.

Nagresulta ito sa pagkakatakas ng 132 preso, kung saan lima ang agad na nahuli, at pagkasawi ng anim na preso at isang jail guard. Sa inisyal na ulat ni Supt. Peter Bongat, Officer in Charge ng North Cotabato District Jail, napag-alaman na isa sa mga pumuga na si Jason Angkanan ang unang nahuli ng mga barangay tanod ng Barangay Amas sa Kidapawan City sa pangunguna ni Brgy. Captain Alexander Austria at ng Central Mindanao Institute and Research Center na agad na ibinigay ang kustodiya kay 2nd Lt. Ronnie Golidtem ng 7th Infantry Battalion ng Philippine Army (IB PA).

Batay sa imbestigasyon, bandang ala-1:15 ng madaling-araw nang maganap ang kambal na jail raid-jailbreak kung saan matapos ang pagkawala ng supply ng kuryente sa piitan ay saka lumusob ang may 1,000 armadong kasapi ng BIFF sa ilalim ni Kumander Derby, binaril at napatay ang jail guard na si JO1 Excell Ray Vicedo saka binuksan ang selda at nagpulasan at nakatakas ang mga preso.

Armado umano ng mga B40 anti-tank rockets at M203 ang grupo ni Nasser kung kaya’t walang hirap na napasok ng mga ito ang bilangguan at pinatakas ang mga kasamahang nahaharap sa kasong pambobomba at pagpatay sa lalawigan.

Sinabi ni Maj. General Rafael Valencia, Commander ng 10th Infantry Division, naka-preposition na ang air assets ng Eastern Mindanao sa lugar.

Ayon kay BJMP spokesman C/Insp. Xavier Solda, katuwang na nila ang PNP at AFP sa paghahanap sa mga tumakas na inmates.

Tiniyak naman ng BJMP na hindi nila lulubayan ang manhunt operation hanggang maibalik ang nasabing mga bilanggo kung saan lima nang presong pumuga ang nahuhuli.

Sinasabing umatras umano ang mga armado nang paputukan sila ng 105mm Howitzers cannon ng mga sundalo.

Kamay ng MILF

Kagagawan umano ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) ang nangyaring pag-atake sa Cotabato District Jail.

Ayon naman ito kay Cotabato Jail Warden Supt. Peter John Bonggat.





Ang MILF na alalay ng BIFF na pinamumunuan ng leader na si Ameril Umbra Kato ang siyang may pakana sa pag-aatake na tumagal nang halos tatlong oras.

Ang mga pumugang preso ay kabilang sa tagasunod ni Umbra Kato kung saan planado ang isinagawang pagsalakay at pagpapatakas sa mga preso na pawang mga bilanggo na may mga kasong pambobomba, murder at drugs.

Target itakas

May impormasyong nakuha na kabilang umano sa pinuntiryang maitakas sa jail raid-break ang Tamayo brothers at Salik brothers na pawang opisyal ng BIFF at nahaharap sa mga kasong murder at drug trafficking.

Nabatid na ang naturang bilangguan ay nasa liblib na bahagi na halos walang kabahayan at napapalibutan ng kakahuyan.

Mayroon umanong istasyon ng pulisya sa ‘di kalayuan at mayroon ding malapit na kuta ng MILF.

AFP, PNP puspusan sa pagtugis

Nakikipagtulungan na ang Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP) sa BJMP upang maarestong muli ang mga pugante.

Magiging katuwang ng BJMP ang AFP at Special Action Force (SAF) ng PNP sa nagpapatuloy na ginagawang clearing operations sa palibot ng kulungan at sa mga kalapit na lugar.

Inilunsad na rin ang manhunt operations sa 127 pang inmates na nakatakas sa nasabing kulungan matapos na atakihin ng mga armadong grupo.

Nananatiling nasa hightened alert naman ang lahat ng mga BJMP units sa Region 12 kaugnay sa nangyaring jailbreak.