‘Jail De Lima’ katuparan ng utos ni PDU30 — Sen. Leila

Para kay Senador Leila de Lima, matagal na niyang pinaghahandaan ang nais na mangyari ni Pangulong Rodrigo Duterte na siya’y mabulok sa bilangguan.

Kaalinsunod ito sa nauna nang pahayag ni De Lima na kasalukuyan umanong pinapasan ng Department of Justice (DOJ) ang pagresolba ng kanyang mga kinakaharap na kasong may kinalaman sa droga at palaba­sing may probable cause at ideretso na umano sa regular courts upang mas mapabilis ang pagkuha ng arrest warrant.

Ito’y sa kabila ng kawalan pa ng resolu­syon kaugnay sa inihain niyang mos­yon na kumukuwestiyon sa huridiksiyon ng DOJ para hawakan ang kaso.

Ayon kay De Lima, ang kanyang pagkakabilanggo ang siyang magiging katuparan umano sa matagal nang iniutos ng Pangulo.

Ang sinapit umano ng dating Pangulong Gloria Macpagal-Arroyo ang nais umano ng Pangulo na mangyari rin sa kanya.

“Katuparan lang po ‘yang ng matagal nang inuutos ng Pangulo. ‘Di ho ba ilang beses na ho na n’yang sinasabi na. He wants me locked up in jail to suffer the fate of the former President Gloria Macapagal-Arroyo?” ayon kay De Lima, kasabay ng pagsasabing, “Matagal na ho akong pina-project ng mga ‘yan.”

Pero kung tatangkaing hulihin si De Lima sa loob ng session hall ng Senado, sinisiguro ni Senate President Pro-Tempore na hindi nila ito papayagan.

“Firstly, by tradition we will oppose service of the warrant of arrest inside the session hall. The sanctity of the session hall must be respected,” ayon kay Drilon.

“If that happens, we will see to it that the rule of law is followed,” dagdag nito.

Samantala, kaugnay naman ng kinakaharap na ethics complaint sa Senado, sinabi ni Sena­te majority leader Vicente Sotto III, chairman ng ethics committee na, “Kahit maaresto iyan o hindi, tuloy pa rin,” bilang pagtukoy kay De Lima.