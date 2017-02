ISPORT LANG!: Ayaw patalo sa isa’t isa

By Zaldy Perez

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sa palagay ng Isport Lang! mangyayari ang pinaka-aasam ng buong mundo na rematch nina Senator Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr.

Ginawa ni Mayweather ang pahayag bago ang Carl Frampton-Leo Sta. Cruz fight noong Linggo (Manila time).

Tingnan ninyo, bagama’t nauna nang lumabas ang posibilidad na pagsasagupa nina Mayweather at McGregor noong isang taon, nang pumasok si Pacquiao sa senaryo biglang nag-iba ang takbo nang utak ng American boxer.

Paano nga, gusto rin ni Pacquiao na harapin si McGregor basta boksing lang ang labanan at hindi mixed martial arts, pero taliwas kay ­Mayweather hindi ito nagsabi kung magkano.

Si Mayweather ay ­nagpresyo ng $100 ­million kontra kay ­McGregor.

Hindi baga’t nakatakda na ang laban ni Pacquiao kay Jeff Horn ng Australia sa Abril, kaya dapat may laban din si Mayweather . Senyales ito nang matindi pa ring rivalry ng dala­wa at ayaw magpalugi sa isa’t isa.

Mula pa noong Set­yembre 2015 ay hindi pa kumakasa sa ibabaw ng ring si Mayweather matapos na talunin sa puntos si Andre Berto para sa kanyang 49-0 record. ­Sinabi noon ni Mayweather na huli na niya ang ­Berto fight.

Ang huling laban naman ni Pacquiao ay noong Nob. 6 nang nakaraang taon kontra kay Jesse Vargas na pinanood pa nga ni Mayweather.

Para sa Fighting Senator, may ilang laban pa siyang natitira at nasa kaibuturan ng kanyang isip ang muling paghaharap nila ni Mayweather bago niya tuluyang isabit ang kanyang boxing gloves. Kaya lalong lumakas ang ugong na magre-rematch and dalawa.

Kung baga sa pagkain ay pinasasabik muna ang daigdig ng ­boksing bago ihain sa ­kanilang hapag kainan ang ­Pacquiao-Mayweather rematch ­dahil gustung-gusto ito ng mga fans.