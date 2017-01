Isalba ang nag-iisang PH ‘metal church’

Nananawagan ng tulong ang mga opisyal ng San Sebastian Basilica Conservation and Development Foundation, Inc., sa publiko para masagip mula sa unti-unting pagkasira ang natatanging Metal Church sa Pilipinas na kilalang tahanan ng 400-anyos na replica ng Our Lady of Mount Carmel.

Ayon kay Tina Paterno, executive director ng San Sebastian Basilica Conservation and Development Foundation, Inc., lingid sa kaalaman ng maraming mananampalataya, ang natatanging detalye ng pagkakalikha sa San Sebastian Church nang itayo ito halos 125 taon na ang nakalilipas.

Aniya, malaking bahagi ng San Sebastian Church ang unti-unti nang kinakain ng mga kalawang kaya naman nais ng San Sebastian Basilica Conservation and Development Foundation, Inc. na mapreserba ang orihinal na itsura nito.