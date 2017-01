PAISTARAN: ISABELLE, SINAPIAN NI GLORIA!

Sa unang tingin, hahanga ka talaga sa photo na pinost ni Isabelle Daza sa Instagram account niya, dahil tila naalagaan nang husto o feeling mo, na-preserba talaga ang kagandahan ng photo ng mommy niyang si Miss Gloria Diaz, ang 1969 Miss Universe.

Sobrang linaw ng picture. Isang fami­liar na photo, na paulit-ulit ngang ipinapakita sa TV, kapag napag-uusapan ang kauna-unahang Miss Universe ng Pilipinas.

Pero, kapag binasa mo ang caption ni Isabelle sa photo na ‘yon, magugulat ka. Uulit-ulitin mo ang pagbasa, dahil baka nagkamali ka lang ng pagkaintindi sa caption ni Isabelle.

Eh kasi nga, hindi pala si Gloria ‘yon, kundi si Isabelle mismo. At oo, parang sumapi sa pagkatao ni Isabelle ang nanay niya. Ang pagkatao ng nanay niya nu’ng 1969.

Kuha ang mga photos ni Isabelle na viral na ngayon sa social media sa birthday party ni Tim Yap. Anyway, heto ang post ni Isabelle:

“@isabelledaza: When your mom is iconic enough to be a costume. Thanks for the crown. And thanks to my awesome team @nanteywest @antheabueno @lizzzuy @stylizedstudio @danaevernisse @thepatrickperez @stevencoralde,” sabi lang ni Isabelle, na kuhang-kuha talaga pati ang pagbuka ng bibig ng nanay niya, ayos ng buhok at ang mga pilik-mata, ha!

At kahit ang mga kapwa niya artista, o mga kaibigan niya sa showbiz, tila nalinlang sa simula, sa post na ‘yon ni Isabelle.

“@ryan_agoncillo: May nanalo na! Uwian na. #nailedit @isabelledaza!”

“@senorita_jessy: OMG!”

“@wynmarquez: Omg akala ko mom mo talaga! Galing!!”





“@anakarylle: Zomg! Fun!”

“@lizzzuy: KWEEN!”

Heto naman ang reaksiyon ng mga netizens sa nakakalokang pango­ngopya ni Isabelle sa mukha ng kanyang nanay…

