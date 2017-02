IPAGLABAN ANG DEMOKRASYA!

By Boyet Jadulco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

“Ipaglaban natin ang ating mga karapatan, ipag­laban natin ang hustisya, ipaglaban natin ang demokrasya!”

Sinabi ito ni Sen. Leila de Lima kasabay ng paninindigan na hindi siya natatakot sa kinakaharap na kaso at posibleng pagpapakulong sa kanya matapos imbentuhin ng Department of Justice (DOJ) ang pagkakadawit sa kanya sa bentahan umano ng droga sa New Bilibid Prison (NBP).

Buo rin ang paniniwala ng senadora na hindi siya nag-iisa kontra sa administrasyon ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte kundi nasa likod na niya ang marami nating kababayan.

“Hinding-hindi ako aatras sa laban, kahit saan pang korte nila isampa ang mga inimbentong kaso sa akin, kahit mali-mali ang bintang at pinagsampahan na husgado. Hinding-hindi ako aatras sa laban,” diin ni De Lima. “Marami na tayo. Kaya matakot na sila.”

Nanawagan din ito sa lahat ng ating mga kababayan na hindi pa kumikilos upang panagutin ang “mamamatay-tao na Pangulo ng bansa” matapos ang paglutang ni retired SPO3 Arthur Lascañas at kumpirmahin ang Davao Death Squad (DDS) na responsable sa pagpatay kay Jun Pala at iba pang personalidad sa Davao City noong mayor pa ng lungsod ang Pa­ngulo.

Unfit for post

Hinamon din ni De Lima ang supporter ng Pangulo na Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) na maghain ng kaso laban sa Pangulo kasunod ng rebelasyon ni Lascañas.

“Sa mga miyembro ng Gabinete ni Pangulong Duterte: maari ninyong isalba ang bansang ito mula sa isang kriminal na Pangulo sa pamamagitan ng pagdeklara na dahil sa kanyang kriminal na pag-iisip ay wala siyang kakayahan na gampanan ang mga katungkulan ng isang Pangulo,” giit pa ni De Lima.

Sociopathic serial killer, dictator

Sa paglantad ni Lascañas at kumpirmahin ang DDS na responsable sa pagpatay sa mga pinaghihinalaang kriminal, kritiko at kalaban sa pulitika sa Davao City, sinabi ni De Lima sa isang press conference sa Senado na, “Sa paglantad ni Lascañas, wala na pong natitirang duda na ang atin pong Pangulo ay isang mamamatay-tao at sociopathic serial killer.”

“Ito na rin po ang dahilan kung bakit natin nararanasan ang lahat ng kahibangan sa gobyerno sa ilalim ng rehimeng ito na pinangungunahan ng numero unong kriminal sa buong Pilipinas, kung hindi man sa buong mundo, walang iba kundi si Pangulong Rodrigo Roa Duterte,” patutsada ng senadora.

Reunion ng mga kriminal

Inihalintulad pa ni De Lima si Duterte kay “Joker” sa pelikulang “Batman” kung saan nagkaroon na ngayon ng reunion ng mga masasamanloob upang maghasik ng kadiliman sa bansa.





Aniya, nagsama-sama na ngayon ang mga kuwestyunableng karakter sa ilalim ng rehimeng Duterte, mula sa mga Marcos, kay Arroyo, hanggang kay pork barrel queen Janet Lim Napoles, sampu ng kanilang mga abogado katulad ni Ferdinand Topacio at mga operator na katulad nina Dante Jimenez, Sandra Cam, Reynaldo Esmeralda at Ruel Lasala.

“May reunion ang mga kriminal sa gobyernong ito. Parang sa pelikula lang iyan ni Batman, kung saan pinatawag ni Joker lahat ng masasamang-loob sa Gotham City upang maghasik ng kadiliman.”