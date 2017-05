Inasahan ko na ‘yan – Rep. Alejano

Inasahan na raw ni Magdalo party-list Rep. Gary Alejano na kaagad kakatayin sa committee level pa lamang ang kanyang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Sa kabila nito, iginiit ng mambabatas na hindi niya isusuko ang laban hangga’t hindi napapatalsik sa puwesto si Duterte.

Inamin ni Alejano na may ilang mambabatas ang nagpahayag ng suporta sa kanyang ginawang hakbang subalit kulang pa rin sila sa numero.

Ayaw na rin umano niyang nanggitin ang pangalan ng mga kongresista na nagpahayag ng suporta sa kanyang reklamo laban sa pangulo, upang hindi sila mapag-initan ng House Leadership.

Buwan ng Marso nang ihain ni Alejano ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte, ilan sa grounds ng reklamo ay paglabag sa Konstitusyon dahil sa hindi umano pagtatanggol sa soberenya ng bansa nang pasukin ng mga Chinese vessels ang Benham Rise; betrayal of public trust, pagkakaroon ng ill gotten wealth na hindi umano idineklara ng pangulo sa kanyang Statement of Assets Liabilities and Networth (SALN), pagpatay sa idineklarang war on drugs at serye ng pagpatay ng Davao Death Squad, at gayundin ang pagkakaroon ng 11,000 ghost employees sa Davao nu’ng alkalde pa si Duterte.