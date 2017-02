Inaaral pa ng RTC

Tweet on Twitter

Pinag-aaralan nga­yon ng tatlong hukom ng Muntinlupa City Regional Trial Court kaugnay sa illegal drug trading sa New Bilibid Prison (NBP) na kinakaharap ni Sen. Leila de Lima at ng mga kapwa nito akusado bago ito isyuhan ng warrant of arrest.

Nabatid na ang magkakahiwalay na kaso ni De Lima, na may kinalaman sa droga ay na-raffle na kahapon sa sala nina Muntinlupa City RTC Judges Juanita Guerrero, ng Branch 204; Amelia Fabros-Corpuz, ng Branch 205 at Patria Ma

nalastas-De Leon, ng Branch 206.

Si De Lima ay nahaharap sa kasong non-bailable o walang piyansa, na paglabag sa Republic Act 9165 (Comprehensive Dangerous Drug Act).