Impeachment vs Morales walang patutunguhan

Hindi pa man naisasampa, mamamatay umano ng kusa ang impeachment case na sinusuportahan umano ng may 20 congressmen laban kay Ombudsman Conchita Carpio-Morales.

“Nothing will happen there. It will die a natural death. It will not prosper at this point,” ani Quezon City Rep. Winston Castelo kaugnay ng inihahanda umanong impeachment complaint laban kay Carpio-Morales dahil sa mabagal na aksyon nito sa kaso ng SAF 44.

Inilutang ng abogado ng Volunteers Against Crime ang Corruption (VACC) na si Atty. Ferdinand Topacio ang inihahanda umano ni da­ting Negros Occidental Rep. Jacinto ‘Jing’ Paras na “comprehensive impeachment complaint” laban kay Carpio-Morales dahil umabot ng dalawang taon bago nito isinampa ang kaso laban kay dating Phi­lippine National Police (PNP) director general Alan Purisima at dating Special Action Force (SAF) director Getulio Napeñas.

Sina Purisima at Na­peñas ang sinisisi kung bakit napatay ang SAF 44 na bahagi ng Oplan Exodus para hulihin ang Malaysian terrorist na si Zulkifli bin Hir alyas ‘Marwan’ sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25, 2015.

Umaabot diumano sa 20 congressmen ang nakatakdang mag-endorso sa impeachment complaint laban kay Carpio-Morales subalit hindi pinangalanan ang mga mambabatas.

Si Carpio-Morales ay appointee ni dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III at nakatakdang matapos ang pitong taong termino sa 2018.

Base sa impeachment proceeding, manganga­ilangan ng one-third (1/3) sa 293 miyembro ng Kongreso bago ito iakyat sa impeachment court o Senado na siyang maglilitis sa nasabing kaso.