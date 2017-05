‘Impeach Duterte’ gugulong ngayon

Sisimulan na ngayong umaga ng House committee on justice ang impeachment proceedings laban kay Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng impeachment complaint na ihinain ni Magdalo partylist Rep. Gary Alejano.

Agad binaril ni Oriental Mindo Rep. Reynaldo Umali ang haka-haka na ire-railroad ng kanyang pinamumunuang komite ang pagpatay sa impeachment complaint laban kay Duterte.

“We will play it by ear, there is no game plan here to finish the process tomorrow (ngayong araw). Railroading the process is a baseless and unfounded fear.

We are expecting that the performance of our constitutional duty will be accepted by the people because this will be a dignified process and a sense of decency will be observed,” ani Umali kahapon.

Sinabi ng mambabatas na bibigyan nila ng pagkakataon si Alejano na ilatag ang mga ebidensya sa kanilang reklamo laban kay Duterte taliwas sa takot ng iba na agad itong papatayin.

Kabilang sa mga nilalaman ng impeachment complaint ni Alejano laban kay Duterte ay ang nangyayaring patayan o extrajudicial killings, hindi lamang sa panahon ngayong Pangulo na ang inirereklamo kundi noong Mayor pa ito ng Davao City na kagagawan ng Davao Death Squad (DDS).

Kasama rin sa mga laman ng reklamo ay hindi pagdeklara ni Duterte sa P2.2 bilyon diumano nito sa bangko, mga ari-arian at maging ang hindi nito pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas laban sa China.

Pero sa kabila ng paniniyak ni Umali na hindi ire-railroad ang pagpatay sa impeachment complaint laban sa Pangulo ay nananatili pa rin ang takot at duda ng isang miyembro ng Legitimate opposition na si Akbayan partylist Rep. Tom Villarin.