Iloilo, naka-heightened alert dahil sa banta ng NPA

Nakaalerto ang buong pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) sa probinsya ng Iloilo dahil sa seryosong banta ng opensiba ng mga rebeldeng New People’s Army (NPA).

Ayon sa Iloilo Police Provincial Office (PPO), may natanggap silang intelligence report na anumang oras ay aatake ang mga rebelde.

Sinabi ng tagapagsalita ng Iloilo PPO na si C/Insp. Aron Palom na validated ang kanilang nakuhang intelligence report at target ng mga rebelde ang malalaking korporasyon tulad ng Universal Robina Corporation sa bayan ng San Enrique at ang Salcon Power Corporation na matatagpuan naman sa bayan ng Dingle.

Inalerto rin ang mga tauhan ng PNP sa bayan ng Passi dahil target din ng paglusob ng mga NPA ang munisipyo ng Passi gayundin ang tanggapan ng Central Azucarera de Antonio.

Bilang bahagi ng augmentation at paghahanda sa pagsalakay, pinostehan na ng PNP/AFP checkpoints ang lahat ng posibleng pasukan at labasan ng mga rebelde.