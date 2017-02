Illegal loggers, next target ng DENR

Pagkatapos ng pasabog na pagkastigo sa mga delingkwente at pasaway na mining firms, sunod na target ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang paglipol sa mga illegal loggers na dahilan ng pagkakalbo ng mga kagubatan.

Kahapon, inanunsyo ni DENR Secretary Gina Lopez ang resulta ng limang araw na ope­rasyon ng Environmental Anti-Crime Task Force sa Agusan del Sur kung saan nasa 2,000 piraso ng malalaking punong-kahoy ang nasabat.

Ayon kay Lopez, iba’t ibang klase ng kahoy tulad ng Lanipao, Mahogany at Malapajo ang nasabat ng task force simula February 2 hanggang February 6.

Nakuha ang mga illegal cut logs sa Sitio Mantuyom at Sitio Sote sa Makarlika, Bislig City; gayundin sa bayan ng Talacogon, at Trento sa Agusan del Sur.

Naglabas rin ng marching order ang kalihim sa lahat ng regional directors ng DENR sa buong kapuluan na simulan na ang intensive crackdown sa mga illegal logging activities sa kanilang nasasakupan.

“I’m warning all DENR regional people who allowed this to happen – heads will roll!” giit ni Lopez.

Samantala, sa isang post sa official website ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), nakapaskil ang open letter ng Archdiocese of Lipa kay Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pagsuporta ng Simbahan sa isyu ng ilegal na pagmi­mina.