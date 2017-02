Tweet on Twitter

Umabot sa may 500,000-katao ang nagdiwang ng kanilang Valentine’s Day kahapon sa Luneta Park.

Ayon kay National Park Development Committee (NPDC) executive director Penny Belmonte, alas-sais pa lamang ng umaga ay nagsimula nang dumagsa ang mga magsing-irog at pami-pamilya sa Luneta para doon ipagdiwang ang Araw ng mga Puso.

Para sa kanilang kasiyahan, naghanda ang NPDC ng libreng Valentine treats sa central section ng Luneta na may temang ‘Ika-LOVING apat #LOVEWINS’.

Kabilang sa ‘freebies’ ang photo booths kung saan pwedeng magpa­kuha ng kanilang souvenir photos ang mga bisita, may mga palaro, dedication booths, candy booths at ‘free kiss and hug booths’ na katulad ng mga gimik na karaniwang ginagawa sa school intramurals.