“I don’t deserve this!”

Kailanman ay hindi siya umabuso sa kapangyarihan at handa niyang patunayan saanmang hukuman na walang basehan ang mga ipinaparatang sa kanya pero tunay na hindi niya ‘deserve’ ang pinagdaraanan ngayon.

Ito ang naibulalas kahapon ni Sen. Leila de Lima matapos mai-raffle ang tatlong drug-related cases na isinampa laban sa kanya ng Department of Justice (DOJ).

“Hindi po ako umabuso sa aking posisyon. Kung ano man po ang mga ginawa ko noon na mga paggawa ng aking mga trabaho, ng aking mandate, ginawa ko lang po only because ‘yun po ang dapat gawin base sa kaso, sa mga ebidensya. Wala po akong kino-commit na acts of persecution. Hindi ko po iyon style. Hindi ko po ginagawa iyon, hindi po ako nag-abuso ng akin­g kapangyarihan bilang Secretary of Justice,” giit ni De Lima.

Maging ang pagdawit sa kanya sa illegal drug trade ay malinaw namang walang sapat na basehan kung kaya’t giit pa ng senadora, “I do not deserve this kasi wala naman ho talagang basehan ‘yung mga binabato nila sa akin na mga kaso ngayon.”