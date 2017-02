Huwag magpatakot! — VP Leni

Malinaw na political harassment ang ginawang pagsasampa ng kaso at pag-aresto ng Duterte government kay Sen. Leila de Lima pero hindi dapat magpatakot sa ganitong uri ng panggigipit ang sambayanan.

Ito ang mensahe ni Vice President Leni Robredo habang nakikiisa sa sentimiyento ng marami sa sinapit ng senadora na ang tangi umanong kasalanan ay walang takot na kumontra sa nagaganap na extrajudicial killings (EJK) sa ‘war on drugs’ ng Duterte administration.

“Our history as a nation is marred by instances where government officials use the processes of criminal justice to cow, silence, and eliminate critics. We cannot, and we must not, stand by and let this happen again,” ani Robredo.

Ang tinutukoy ni Robredo ay noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na isinailalim sa batas militar ang buong bansa para patahimikin ang mga kritiko ng gobyerno.

Gayunpaman, nabigo si Marcos na patahimikin nang tuluyan ang lahat ng kanyang kritiko kaya dahil marami ang nagpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa napatalsik ang dating pangulo sa pamamagitan ng People Power.

“Let us fight for the right to speak dissent, which is the foundation of our strength as a free and democratic nation,” ayon pa kay Robredo.