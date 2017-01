HUSTISYA HINDI BAYAD!

Umalma ang ilang netizens sa panukala ni Sen. Panfilo Lacson na bayaran ng gobyerno ang mga nadamay sa war on drugs ng administrasyong Duterte.

Giit ng netizens, hindi kabayaran ang kailangan ng mga inosenteng nadamay sa giyera kontra droga ng administrasyon kundi katarungan.

Nitong Sabado ng alas-8:55 ng gabi, nag-post si Lacson sa kanyang Twitter account hinggil sa war on drugs ng Duterte administration.

“Unintended killings or collateral damage, especially the “slippers” victims of the government’s anti-drug war must at least be compensated,” ayon sa tweet ng senador.

Narito naman ang reaksyon ng ilang netizens sa tweet ni Lacson:

“@iampinglacson no amount of money can replace the lives lost sir.”

“@iampinglacson the policy maker sir must be held accountable,” giit ni Eren@eren2ne1.

“@iampinglacson not only compensation but justice for all the victims as well..Sir,” komento naman ng isang Choy.

“@iampinglacson They need justice not compensation,” tweet ng isang Reggie Rey Fajardo.

Sa isang text message, nagpaliwanag naman si Lacson kung anong uri ng compensation ang kanyang itinutulak sa mga nadamay sa laban kontra droga ng administrasyon.





“Kahit simpleng burial assistance lang and possibly scholarship grants kung breadwinner yung collateral damage na napatay or mapapatay na damay lang kumbaga,” paglilinaw ng senador.

Mahigit sa 6,000-katao na ang napatay sa loob ng anim na buwan simula nang manungkulan si Pangulong Duterte noong tanghali ng Hunyo 30, 2016.