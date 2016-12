Hugas-kamay lang sa EJK! — lady senator

Tahasang sinabi ng isang senador na ang deklarasyon ng Malacañang na isang “public health concern” ang problema sa illegal drugs ay isang paraan lang para makaiwas sa pananagutan sa mahigit 6,000-kataong napatay sa war on drugs.

Ayon kay Sen. Risa Hontiveros, sa umpisa pa lang ay idineklara na sanang public health concern ang problema sa ilegal na droga at hindi ‘yung inuna munang mamatay ang libu-libong pinaghinalaang nagtutulak o gumagamit ng ilegal na droga.

“At this point, I am afraid that this is an attempt to appropriate the public health advocacy without stopping and exacting accountability for the extrajudicial killings. Malacañang is painting a picture of victory and is using the public health discourse to provide a humane face to its deadly war on drugs and evade accountability for the patent abuses,” patutsada ng senadora.

Noong Martes, inanunsyo ng Malacañang, na ang problema sa ilegal na droga sa bansa ay isa na ngayong public health issue sa kabila ng nauna nilang pahayag na wagi sila sa giyera kontra droga.

Kinontra rin ni Hontiveros ang “add rehab centers and stir” approach ngayon ng gobyerno upang madepensahan lang ang anggulong “health issue” sa madugong kampanya laban sa ilegal na droga.