‘HUBAD PA MORE’ NINA IVAN, JAK, KEN AT ADDY, KINABABALIWAN!

Gabi-gabi na lang, parang natutuyuan ng laway, at tila nagha-hot ­flashes ang mga bading, at mahaharot na girls, ­dahil sa apat na lalakeng bida sa teleserye ng GMA, ang Meant To Be, sina Ivan Dorschner, Jak Roberto, Ken Chan at Addy Raj.

Gabi-gabi, inaaba­ngan ng mga gays, girls, ang paghuhubad, ang ka-macho-han ng mga bidang lalake, ha! Tila sinisipat-sipat nila kung sino sa apat na lalake ang pinaka-big, at pinaka-matigas—ang abs.

Nu’ng una, ­aakalain mong runaway ­winner na si Jak sa pandesal sa kanyang tiyan, pero hindi nagpakabog si Addy at lumaban din ng harapan sina Ivan at Ken. Si Ivan, hindi man masyadong nagmumura ang pandesal niya, pero mukha pa lang, parang masarap na palaman na, na ­kahit walang pandesal, ang sarap pa ring lantakan.

Anyway, pinaghalu-­halong emosyon ang nararamdaman ng lahat sa pagpatak ng 9pm dahil oras ‘yon ng Meant To Be.

Marami na nga ang naiinggit kina Barbie Forteza at Mika Dela Cruz, dahil araw-araw nga nilang nakakasama ang apat na boys. Hindi ako nagtataka kung isa sa mga araw na ito, bigla na lang may suma­bunot kina Mika at Barbie, dahil sa ­inggit sa kanila, ha!

Pero siyempre, ­dagdag-kuwela rin ang reunion ng Triplets na sina Manilyn Reynes, Sheryl Cruz at Tina Paner. Isama mo pa ang good vibes performances nina ­Keempee de Leon, Ms. Gloria Romero, Sef Cadayona, Zymir Jaranilla at Stephanie Sol.

Kaya heto na nga, bukod sa pag-arangkada sa ratings, gabi gabi, trending din ito sa social media tulad ng Twitter at Instagram.

Winner talaga ang GMA sa naisip nilang konsepto na ito! Pero sana nga, mas damihan pa ang paglalantad ng abs nina Jak, Ivan, Ken at Addy ha!