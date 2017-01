Horn: I can hurt Pacquiao

Kumpiyansa si WBO #2 Jeff Horn (16-0-1, 11 KOs) na sapat ang kanyang lakas para saktan at posib­leng stoppage win laban kay boxing legend at WBO welterweight champion Manny Pacquiao (59-6-2, 38KOs), sa kanilang paghaharap sa Abril 23 sa hindi pa napa-finalize na venue sa Brisbane, Queensland, Australia.

Pero posible umanong sa Suncorp Stadium ito gawin na hahatak ng may 55,000 fans.

“I know I have the power to hurt Manny,” lahad ni Horn sa panayam ng Fox Sports.

“He’s been knocked down and he’s been knocked out and I’m a heavy puncher so I believe I have a real chance to bring the world title to Australia,” dagdag pa ni Horn.

Ang tinutukoy na knockout loss ni Pacquiao ay noong 2012 laban kay Juan Manuel Marquez.

Pero nagawang rumesbak ni Pacquiao at nagtala ng panalo kina Brandon Rios, Timothy Bradley, Chris Algieri at Jessie Vargas, bagama’t natalo ng decision kay Floyd Mayweather noong 2015.

Si Horn naman ay kagagaling lang mula sa stoppage wins laban kina former world champions Ali Funeka (Disyembre) at Randall Bailey (Abril).