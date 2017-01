HIV TICKING TIME BOMB SA ‘PINAS

Kung mayroong isa sa mga dapat tutukan at resolbahin ang gobyerno ito ay ang kaso ng Human Immunodeficiency Virus (HIV) cases sa bansa dahil itinuturing ito na “ticking time bomb” na anumang oras ay pwedeng sumabog.

Ginawa ni House de­puty speaker Sharon Garin ang nasabing panawagan matapos makapagtala ang Department of Health (DOH) ng 758 kaso ng HIV sa Pilipinas noong Nobyembre 2016.

“It is very clear that HIV in the Philippines is a ticking time bomb, and if appropriate measures are not taken soon, the Philippines will have a full blown epidemic,” pahayag ni Garin.

Tinataya umano ng DOH na aabot na sa 55,000 Filipino ang nahawa na ng HIV noong nakaraang taon at dahil patuloy ang pagdami ng mga ito ay lalong natatakot ang mambabatas.

Ang labis na ikina­babahala ng mambabatas ay pabata ng pabata ang mga nahahawa ng sakit tulad ng mga naitalang biktima noong Nobyembre kung saan marami sa mga ito ay edad 15-anyos hanggang 24-anyos.

Sa ngayon ay nakapagtala ang World Health Organization (WHO) ng 70 million katao sa mundo ang nahawa sa HIV at 35 million na umano ang namatay dahil sa nasabing sakit na wala pang natutuklasang lunas o gamot.

Dahil dito, kailangan na aniyang kumilos ang gobyerno para resolbahin ang problemang dahil kung hindi ay mas malala ang problemang ito sa kinakaharap na problema sa droga.

Kabilang sa mga hakbang na nais gawin umano ng lady solon ay amyendahan ang Republic Act (RA) 8504 o Philippine AIDS Prevention and Control Act na naipasa noong 1998 para alisin ang probisyon na nagbabawal sa mga menor- de-edad na magpa-HIV test na walang parental o guardian consent.

Sinabi ni Garin na bagama’t iginagalang umano nito ang karapatang ito ng mga magulang sa kanilang anak, kaila­ngang aniyang magkaroon ng HIV test sa mga kabataan lalo na’t pabata ng pabata ang nahahawa sa nasabing sakit dahil vulnerable umano ang mga ito sa nasabing sakit dahil sa impluwensya sa kanilang paligid tulad ng internet.