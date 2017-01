HIRIT NA!: War on Church?

“Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God.” (Matthew 5:19)

“P— inang Bacani na iyan, dalawa pala ang asawa. Pareho ko. Parang mayor din ang buang. Tapos kung magsalita itong mga unggoy na ito, ‘t— ina,”

‘Yan ang naging pahayag ni Pangulong Duterte bilang reaksyon sa patuloy na pagkondena ng Simbahang Katolika sa kampanya niya kontra droga at kriminalidad.

Nauna nang sinabi ni Bacani na “ang ayaw namin ‘yung pamamaraan, na masasabi nga natin ‘extrajudicial killings’ or summary killings … ‘yung pinapatay na kahit hindi nanlalaban at kahit nakikita naman sa TV ‘yan at ikinukwento ng mga [insidente] na kakatok sa [bahay ng drug suspects] at pagbukas ng pinto kung minsan babarilin na lang. Kung minsan mag-asawa pa babarilin, eh kung minsan napagkakamalan pa ang iba.”

“Kaya ang pamamaraan ang hindi namin gusto at ayaw ng Panginoon ‘yan. ‘Yung papatayin mo ‘yung hindi naman lumalaban sa pulis,” dagdag pa ni Bacani sa naging panayam ng GMA news.

Sa librong “Altar of Secrets: Sex, Politics, and Money in the Philippine Catholic Church” na inakda nang yumaong Journalist na si Aries C. Rufo, ayon kay Duterte, binanggit may dalawang asawa si Bacani.

Ngunit sa pagsilip ng pitak na ito sa libro ni Rufo, walang nabanggit na may dalawang asawa si Bacani. Ang sinasaad sa libro ay ang kasong sexual harassment ni Bacani na isinampa laban sa kanyang ng sarili niyang sektarya.

“Bacani was accused by his 33-year-old secretary of sexual harassment for allegedly embracing her from behind and touching sensitive parts of her body while they were inside his office.

Bacani denied the accusations but admitted in a statement making ‘inappropriate expression of affection’.

Ang isa pang binanggit sa libro ay si Bishop Crisostomo Yalung na dating Rector. Sinasabi na naanakan niya ng dalawang bata ang isang 23 taong gulang na parokyano.

Sa ngayon, si Yalung ay nakatakas at kasalukuyang nasa Estados Unidos.





Ayon kay Bacani, hindi dapat nililigaw ni Duterte ang publiko sa usapin ng EJK o extrajudicial killings. “Sasabihin ko ito, sa totoo lang, anong kinalaman nu’n doon sa issue na ‘wag kang papatay sa hindi naman nanlalaban? Hindi naman ‘yun talaga relevant.”

Dinugtong pa ng Obispo na parang may sira (sa ulo) si Duterte.

Maging si Presidential Spokesperson Ernesto Abella ay ‘di pinalagpas ni Bacani nang sabihin na mayroon siyang naanakan.

“Mahiya siya. Sinasabi ko, mahiya po kayo Secretary Abella. Ang balita ko dati po kayong ministro, sumumpa tayo pareho sa harap ng Diyos. Sumpaan natin ‘yan at tignan natin kung sino ang papatamaan ng Diyos na mamatay. Kung sabihin natin, ‘Mamatay nawa ang hindi nagsasabi ng totoo’,” pagdidiin ni Bacani. Umaasa tayo na may mamagitan sa iringan sa pagitan ng Duterte administration at ng Simbahang Katolika. Ang balita na pagkakaroon ng dayalogo sa magkabilang panig ay balita lamang at ‘di pinatotohanan ng Malakanyang o ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP).

Sumobra na ba ang ilang lider ng bansa sa kanilang reaksyon sa mga naglilingkod ng simbahan na kontra sa kanilang kampanya kontra droga. Paninirang puri ba, kung totoo man, ang tamang paraan para ito ay kontrahin?

Ang simbahan ay simbahan. Wala siyang hangad na masama para sa ikapapahamak ng sambayanan o kahit ng kanyang mananalampalataya.

Hind rin nagtatapos ang responsebilidad ng taong simbahan sa kabanalan o pagbasa ng bibliya o pag-akyat sa langit. Mayroon din siyang panlipunang responsabilidad lalo sa mga mahihirap na paningin nila ay inaapi o nakakaranas ng pang-aabuso.

Hanggang sa katapusan ng mundo, titindig at titindig ang simbahan sa kahalagahan ng buhay at sa pag-asang magbago ng lahat ng makasalanan.

Lord Kayo na po ang bahala!