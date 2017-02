HIRIT NA!: Totoo ba ang tsismis?

Eto na naman tayo.

Akala ng ating mga lider ng bansa ay kayang paikutin ang utak ni Juan Dela Cruz at pasakayin ang mga Pili­pino sa balat ng mani.

Maniniwala ba kayo na ang press conference ni retired police officer SPO3 Arthur Lascañas ay hindi alam ni Sen. Leila de Lima?

Gayong kaalyado niya ang ‘sponsor’ ng presscon na si Sen. Antonio Trillanes at abogado niya ang kasamang abogado rin ni Lascañas na si Atty. Jose Manuel Diokno, chairman ng Free Legal Assistance Group (FLAG).

“Noong lumabas si Lascañas ay talaga namang nagulat kami. It was a hair-raising thing. Hindi ko inaasahan na lumantad si Lascañas. This is very explosive,” reaksyon ni De Lima.

Bad acting.

Sina Trillanes at De Lima ang tandem sa likod ng paglitaw noong nakaraang taon ng umano’y miyembro ng Davao Death Squad (DDS) na si Edgar Matobato.

Nauna rito, ang muling paghamon ni Trillanes kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang personal bank account para pasinungalingan na may itinatago siyang P2 bilyong piso mahigit.

Nagkataon lang ba ang muling pagbanat ni Trillanes kay Duterte para mabalanse ang napabalitang pag-aresto kay De Lima?

Sa totoo lang, naka-iskor si De Lima laban kay Duterte sa ‘pagbaligtad’ ni Lascañas kung ‘extra judicial killing’ noong Mayor pa siya ng Davao City ang pag-uusapan.





Para sa Malacañang, bahagi ng destabilization plot ang testimonya ni Lascañas at ang nasa likod ay ang negosyanteng si Loida Nicolas Lewis na supporter at financier ng Li­beral Party (LP).

Dito marahil papasok ang paandar ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar na isang libong dolyar na inialok umano sa miyembro ng Senate media para i-cover ang presscon ni Lascañas.

Mabuti na lamang at pumayag si Sen. Ping Lacson na pa­kinggan ang pag-amin ni Lascañas na bahagi siya ng Davao Death Squad (DDS). Sa public hearing, mahihimay kung totoo ang sinasabi ni Lascañas at mabigyan ng katarungan ang kanyang mga pinatay sa utos umano ni Duterte.

Lord, Kayo na ang bahala.

