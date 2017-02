HIRIT NA!: Si Digong at si De Lima

Sa pagkakadakip ba kay Sen. Leila De Lima noong nagdaang ­Biyernes magtatapos ang word war nila ni Pangulong Duterte?

Muling malayo pa ang mararating ng kanilang sabong sa isa’t isa. At katulad ng isang panabong na manok, kahit duguan na mula sa mga tama ng tari ng kalabang ­manok, hindi ito kakikitaan ng pagsuko nagkataon.

Tama ba na ang nangyari kay De Lima ay banta para sa mga ­kritiko ni Pangulong Digong o ito ay masasabi na isang away personal ng dalawa resulta ng ­dumi ng politika?

Nagsimula ang iringan ng dalawa noong si De Lima ay ­kalihim ng DOJ samantalang si Duterte ay mayor ng Davao City, isang taon bago ang national elections.

Bilang dating pinuno ng Commission on Human Rights (CHR), muling binuhay ni De Lima ang mga kaso ng extrajudicial killings na nangyayari sa Davao City. Partikular na inimbestigahan niya ang operasyon ng DDS o Davao Death Squad na umano’y private army o killing machine ni Duterte laban sa mga kriminal o kritiko niya.

Pero, kinakitaan na ng malisya ang mga banat na ito ni De Lima laban noon kay Duterte, na tumataas ang rating bilang ­alternatibong kandidato sa pagka-pangulo. Umaasa si De ­Lima na magkaroon ito ng matinding dagok sa plano ng kampo ni Duterte, pabor sa kanyang kandidato na si Sen. Mar Roxas.

Bilang tugon sa mga pahayag ni De Lima, sinabi ni Duterte na “‘Yang si De Lima nagpapaek-ek lang ‘yan, e gustong ­tumakbo ‘yan ng senador, then I said you file a case against me. You started it when you were the human rights chairman. You file the case, make yourself as the complainant and I will place you in the witness stand as I will also answer everything, but I want you there to ask you about your professional and personal­ dealings.” (Philstar.com)

Dito na rin simulang siraan ni Duterte ang kredibilidad ni De Lima, na nag-aambisyong maging senador, “You accuse me of extrajudicial killing, which is criminal, but look at your own backyard, especially Muntinlupa. By culpable neglect, many were able to sneak in, you did not do anything. You raided­ only now, you built Hilton Hotel right in Muntinlupa, you ­allowed it, look at your own backyard. A more serious crime is committed every day.

Prisoners going in and out of prison, doing kidnapping and hold-ups outside. Women, drugs, being ­allowed inside, and you have the gall to accuse me of extrajudicial ­killings of criminals?

“You fatten them. Your penal colony guard selling shabu with prisoners outside, what’s happening to the country? I’m the only local official talking against drugs and you have the gall to say I’m killing the criminals, while you fatten them in and out of prison. What are you doing to the criminals in this country? Answer me.” (Inquirer.net)

Idinagdag pa ni Duterte, “It’s because of her political ­ambition. Well, run and the Filipino people will get to know you more as the barking dog of the Aquino administration.” (ManilaTimes.net) At nang magwagi na ang dalawa sa nagdaang 2016 elections, si Digong bilang pangulo at si De Lima bilang senador, nagpatuloy na ang palitan ng maanghang na salita sa pagitan ng dalawa.





Nauwi na ito sa pagpapahiya sa publiko at mga personal na pag-atake sa isa’t isa.

Ayon sa ilang political analyst, mas bugbog dito ang pagkatao ni De Lima na pati ang pakikipagrelasyon sa iba’t ibang lalaki ay naungkat.

Unang casualty ng kampanya sa droga ni Digong ay si De Lima nang pangalanan niya itong protektor at pangunahing nakinabang sa kalikasan ng ilegal na droga sa loon ng New Bilibid Prison (NBP).

Hindi rin nagpatinag si De Lima nang magsagawa ng sariling imbestigasyon tungkol sa extrajudicial killings (EJK) na, aniya, ay state sponsored.

Sa huli, nangibabaw ang kapangyarihan ng Office of the President para tuluyang gipitin si De Lima. Mula sa pagkakahubad ng chairmanship ng Senate Committee on Justice hanggang sa tuluyang masampahan ng kaso at maipakulong.

Nasaan ngayon ang publiko – na naiipit sa pamamagitan ng isang umano’y ‘mamamatay-tao’ o sa isang protektor ng drug lord?

Saan man matapos ang away na ito, magwawagi ang sinumang makakuha ng simpatiya. Pero sa huli, talo tayo pare-pareho.

Lord, Kayo na po ang bahala.