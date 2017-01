HIRIT NA!: Martial Law na naman?

Mas paninindigan ko ang naunang pahayag ni President Rodrigo­ Duterte noong Disyembre ng ­nakaraang taon na hindi siya magdedeklara ng Martial Law na ayon sa kanya mismo ay ‘useless’ o walang saysay.

“Early on, ganito ‘yan, para sa akin useless ‘yang Martial Law, Martial Law. I mean kung gusto ko talaga. But only if the military and the police, which is really the two factors that would make or unmake you, is if they believe in your cause,” ayon kay Duterte.

“No need really. If everything is in shambles, kung tonelada-tonelada na (in tons already), all you have to do is declare a state of lawlessness. What’s the use of Martial Law? For what?” dagdag pa niya.

Ayon kay Duterte, magdedeklara lang siya ng Martial Law kung magkakaroon ng foreign invasion.

“Even if it would really… except maybe invasion from ­another country. Rebellion, insurrection? Wala ‘yan. I said, you just declare war against them. You don’t have to declare war against the Republic of the Philippines,” aniya.

Muling naging kontrobersyal si Duterte nang sabihin niya sa harap ng Davao Chamber of Commerce and Industry noong January 14.

“Kung gusto ko (If I want to), and if it will deteriorate into something really very virulent, I will declare martial law if I want to. Walang makapigil sa akin (No one can stop me),” sabi ni Duterte.

Nilinaw pa niya, “If I have to declare martial law, I will ­declare it, not because of invasion, insurrection, I will declare martial law to preserve my nation, period.”

Ayon sa Saligang Batas, nasa Kongreso at Supreme Court ang awtoridad sa pagdedeklara ng Martial Law kaakibat ang ilang mga hakbangin na layong ‘di na ito muling maabuso.

“Wala akong pakialam diyan sa (I don’t care about the) ­Supreme Court because of the right to preserve one’s life and my nation. My country transcends everything else, even the limitation,” dagdag pa niya.





“Ang hindi ko kontrolado ang (I don’t control the) judiciar­y because that is a different department. I am not supposed to ­intrude, that would be unconstitutional. And, of course, Congress, hindi din natin makaya. Makaya natin, pagdating ng panahon, madali iyan. Wala na iyang 60 days, 60 days,” aniya.

Kinokontra ba niya ang kanyang naunang pahayag? Sa akin ay hindi. Kaliwa’t kanan na ang deklarasyon ng ­Philippine National Police ng pagwawagi sa giyera kontra droga, bakit kakailanganin pa.

Marami lang ang gu­ma­gamit sa isyu ng Martial Law dahil wala silang ibang isyu na maibato kay Duterte.

Pero mas makaka­buting ‘di na muli itong banggitin ni Duterte dahil may sapat siyang kapangyarihan para maipa­tupad ang nais niyang pagbabago laban sa korapsyon at kriminalidad.

At makabubuting makinig maigi si Sec. Martin Andanar para hindi siya maging biktima ng ‘misreporting’ at ­‘imagination’ sa hanay mismo nila.

Lord, Kayo na po ang bahala.