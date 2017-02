HIRIT NA!: KAPAYAPAAN AY SUMAINYO

By Arnold Clavio

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tunay na mailap na makamit ang kapayapaan lalo na sa mga taong ­ayaw naman na magkaroon nito sa ­simula pa lang.

Akala ko ay magiging madali ­para sa pamamahala ni Pangulong Rodrigo Duterte na ito ay mapagtagumpayan dahil unang-una, aminado siyang isang leftist o makakaliwa.

Nakalulungkot na sa kabila ng ­ipinakitang senseridad ni Duterte sa mga lider ng Communist Party of the Philippines/National Democra­tic Front/New People’s Army (CPP-NDF-NPA), hindi pa rin ito naging katanggap-tanggap sa kanila.

Bilang taga-Mindanao, mas nararamdaman at nauunawaan ni Duterte ang situwasyon. Maging ang puno’t dulo ng problema ay nahimay na niya sa matagal na panahon.

Ang tanong, ano ba talaga ang gusto ng CPP-NDF-NPA para tuluyang ibaba ang kanilang armas at magbalik-loob sa gobyerno?

Simula pa noong 1986, matapos na mapatalsik ang diktador na si Ferdinand Marcos, laging naging bukas ang gobyerno ­para maki­pag-usap. Mula pa noong panahon ni Tita Cory hanggang ngayon, sa ngalan ng kapayapaan, binibigyan ng pagkakataon na makahi­nga naman ang lupang pangako.

Ngunit tuwing mapapalaya ang kanilang mga lider, nauuwi lang sa wala ang negosasyon at ‘di na naibabalik muli sa kulungan. May ulat pang habang may tigil-putukan ay nagparami lamang sila ng bilang ng mga miyembro.

Umabot na sa hangganan ang pasensiya ni Duterte at ‘di na maganda ang mga pananalitang ibinabato niya sa kaliwa. Mauunawaan naman ang galit ng mama dahil sa kabila ng unilateral ceasefire, tatlong sundalo ang brutal na pinaslang ng hinihinalang rebeldeng NPA.

Bagama’t pinabulaanan ito ni G. Luis Jalandoni, tagapayo ng NDF sa peace talks, at sinabing posibleng isang ‘rubout’ ang nangyari o sundalo rin ang pumatay sa kapwa nila.

Muli na namang nangibabaw ang propaganda kumpara sa mga puntong natapos na. Tama si Duterte, hindi maaaring maibigay ­lahat ng gobyerno ang hiling o karaingan ng CPP-NDF-NPA, “dahil hindi sila ang gobyerno.”





Saan tayo patungo? Sinayang naman ang oportunidad na nasa harapan para tigilan ang away ng Pilipino sa kapwa Pilipino.

Umaasa pa rin ako na maghahari ang lamig ng ulo at muling babalik sa lamesa. Tama na ang dugong dumilig sa lupa na ilan ay mula pa sa mga inosenteng nadamay lamang sa giyera.

Kundi, pikit mata nating ipagdasal ang muling pagliyab ng apoy sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Lord, Kayo na po ang bahala.

***

E-mail: iganclavio@yahoo.com