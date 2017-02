HIRIT NA!: De Lima sa Korte

Sa wakas, kinasuhan na ng Department of Justice (DOJ) si Sen. Leila de Lima kaugnay ng kasong drug trafficking sa loob ng New Bilibid Prison (NBP).

Mabibigyan na ng pagkaka­taon ang Senadora na masagot sa korte ang akusasyon laban sa kanya.

Pero ang magiging problema, agad-agad bang ibibi­gay ng Senado ang hurisdiksyon ng kaso ng kanilang mi­yembro sa korte?

Ang Senado, bilang institusyon, ay inaasahang poproteksyunan ang kanyang sarili.

Hindi na bago ang situwasyon ni De Lima patungkol sa paghahain ng warrant of arrest sa isang miyembro ng Senado.

Nasaksihan na natin ang kaso nina Sen. Juan Ponce Enrile, Gringo Honasan, Ramon Revilla at Jinggoy Estrada.

“No one is above the law.”

Magkasama kaya sa holding area sa Kampo Crame si De Lima at mga pinakulong niyang Senador?

Ayon kay De Lima, ang naging aksyon ng DOJ ay maituturing na politika. Bagay na itinanggi ni Justice Sec. Vitaliano Aguirre.

Ngunit makikita ng publiko ang pagkakaiba ng public hearing sa Senado at sa apat na sulok ng korte kung saan ang mga ebidensiya ang bibigyan ng mas mabi­gat na pagtingin kung ikukumpara sa testimonya ng mga saksi. Bagama’t matindi pa rin ang salaysay ng isang saksi, papailalim ito sa cross examination ng abogado ng nasasakdal.





Ang hakbang na ito ay magsilbing aral sa lahat ng nasa sa gobyerno. Ang anumang abuso resulta ng kapangyarihang sinumpaan nila ay may kaakibat na batas at kaparusahan.

Lord Kayo na po ang bahala.

***

Email: iganclavio@yahoo.com