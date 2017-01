HIRIT NA!: Buwisit na buwis

By Arnold Clavio

Ang Bureau of Internal Revenue (BIR) ay naatasan na makakolekta ng mahigit sa P2 trillion noong ­nakaraang taon, halos kalahati na ng 2016 national budget.

Ang collection target, na itinakda ng Department of Finance, ay P2.025 trillion or 21 porsyento na mas mataas sa P1.674-trillion target noong 2015.

Ayon sa ilang eksperto sa pana­nalapi, kaya itong makalap kung magiging agresibo lang sa pango­ngolekta ng buwis ang ahensiya.

Pero sa inisyal na ulat ng BIR 13, kulang ng P9.7 bilyon ang kanilang koleksyon.

Ang BIR 13 ay kumokolekta ng buwis sa Cebu at Bohol sa pamamagitan ng limang revenue districts sa Cebu City North, Cebu City South, Mandaue City, Talisay City, at Tagbilaran City.

Ganoon din ang pagtaya sa iba pang distrito ng BIR.

Totoo ba ang impormasyon na ang kakulangan ng koleksyon ng buwis ay resulta ng seryosong kampanya ng gobyernong Duterte laban sa katiwalian sa BIR?

Balitang ‘tinatamad’ ang ilang ‘di matitinong revenue collector sa ahensiya sa takot na mai-report sa corruption hotline 8888.

Matatandaan na nilikha ng administrasyong Duterte ang hotline 8888 para maging sumbungan ng bayan o publiko laban sa mga tiwaling opisyal o kawani ng gobyerno.

Tila umiiwas ang ilang BIR revenue collector na madamay o magipit ng ilan ding tiwaling negosyante na umiiwas o nais magbawas ng kanilang bayaring buwis sa gobyerno.





Hindi lingid sa marami ang modus ng ilang BIR agents, kasabwat ang ilang mandarayang negosyante, na dayain ang bayaring buwis nila sa gobyerno.

At sa ngayon, nagpapakiramdaman ang dalawa na nagreresulta sa mababang koleksyon ng buwis.

Ito kaya ang rason kaya nagkukumahog din ang ilang mambabatas sa paghahanap sa mga bagay na maaaring mapatawan ng karagdagang buwis? Mula sa excise tax sa produktong petrolyo, sin tax sa alak at sigarilyo, mga produktong pampaganda (na binawi rin agad), mga mamahaling sasakyan (pinakamahal na tayo sa Asya), maging panalo sa lotto at PCSO at kung anu-ano pa.

Maaari rin naman na pasiglahin ang koleksyon ng buwis nang ‘di makokompromiso ang kampanya laban sa katiwalian ng gobyernong Duterte. Mga bagong insentibo at hakbangin ang dapat na ipatupad.

Kundi magiging agresibo, ngayon pa lang ang gobyerno, baka dumating ang araw pati utot at katangahan ay patawan na rin ng buwis.

Tandaan, hindi kailangan ang dagdag na buwis dahil wala namang dagdag na sahod ang mamamayan.

Lord, Kayo na po ang bahala.