HIRIT NA!: Bitter pill

By Arnold Clavio

Hindi na bago ang panukalang pagtataas ng excise tax sa produktong petrolyo partikular sa gasolina at diesel.

Noon pang Hulyo ng nakaraang taon, pagkaupong-pagkaupo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Palasyo ng Malakanyang, pinag-aaralan na ng Department of ­Energy (DOE) ang epekto ng naturang mapait na hakbangin.

Nananatili ang pangambang magreresulta sa lalong pagtaas-presyo ng mga krudo ang karagdagang buwis lalo’t may 12% value-added tax (VAT) na ang mga naturang produkto.

Muling inihayag ngayon ni Budget and Management Secretary Benjamin Diokno na ang dagdag excise tax sa langis ay kabilang sa inisyatibo sa ilalim ng comprehensive tax reform plan ng Duterte administration.

Kung papatawan ng dagdag na excise tax ang langis, tataas ng P6 ang kada litro ang gasolina at mahigit P6 rin sa diesel pero maaaring kumita ang gobyerno ng 60 billion pesos kada taon.

Gayunman, maaaring magresulta rin ito ng pagtaas din sa singil ng kuryente dahil kailangang bumili ang mga power plant operator ng mas mahal na panggatong.

Sa Kamara, may panukala si Quirino Rep. Dakila Carlo E. Cua, ang chairman ng House committee on ways and means, kaugnay ng pagtaas ng excise tax sa produktong petrolyo. Ayon sa Konstitusyon, ang lahat ng revenue measures ng gobyerno ay dapat dumaan sa Kamara bago ito umakyat sa Senado.

Batay sa panukala ni Cua, ang excise tax halimbawa sa regular gasoline ay gagawing P7.00 bawat litro mula sa P4.35 bawat litro sa July 2017. Ang diesel na hindi pinapatawan ngayon ng excise tax ay ipinanukalang kargahan ng P3.00 excise tax kada litro.

Hindi pa rito nagtatapos ang kalbaryo dahil pagsapit ­naman ng taong 2018, itataas sa P9.00 ang excise tax sa regular ­gasoline habang magiging P5.00 na sa diesel. Sa 2019, P10.00 na sa re­gular gasoline habang P6.00 na sa diesel.

Pagsapit ng taong 2020, apat na porsyento na ang dagdag kada taon sa lahat ng petroleum products. Ang excise tax ay hiwalay pa sa pinapataw na 12% VAT sa produktong petrolyo.





Habang tumataas ang presyo ng gasolina at diesel dahil sa pagsipa ng presyo nito sa world market, siyempre tataas din ang kabig ng gobyerno sa VAT.

Saan ba nagsimula ang ideya ng administrasyong Duterte na itaas ang excise tax sa gasolina at iba pang produktong petrolyo? Nag-ugat ito sa pangako ni Pangulong Duterte noong kampanya na huwag nang patawan ng buwis ang kumikita ng P20,000 pababa.

Sabi nga ni Diokno, iba ang kandidatong Duterte sa Pangulong Duterte. Ibig sabihin, hindi lahat ng binitawan na pangako noong kampanya ay maisasakatuparan. “Kapag nasa harapan mo na ang mga dokumento at iba’t ibang mga pag-aaral, doon mo lang maiisip alin ang mas madaling maisakatuparan sa hindi,” ani Diokno.

Pero marami ang tutol sa panukalang ito lalo na’t malaki pa ring bahagi ng buwis ng mamamayan at mga pribadong establisimyento ang ‘di nakukulekta ng mga ahensiya ng gobyerno.

Ang tanong, bakit lagi ang mamamayan ang babalikat sa malalaking problema ng gobyerno na mismong gobyerno rin ang lumikha.

Lord, Kayo na po ang bahala.

***

E-mail: iganclavio@yahoo.com