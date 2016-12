OAKLAND — Hindi nagkumahog at nakaiwas sa isa pang late-game collapse ang G­olden State Warriors buhat sa pag­hawak ng big early lead sa pagkakataong ito dahil sa krusyal na supalpal ni Kevin D­urant upang maitaob ang T­oronto Raptors, 121-111, sa 71st NBA 2016-2017 season eliminations game Huwebes (Manila time) sa Oracle Arena rito.

Pagkaraang mapahulagpos ang 14-point lead sa pagkatalo sa Cleveland Cavaliers, sumiklab na parang nasusunog na bahay ang Warriors sa first half, nag-shooting ng 74 percent, para sa 72 points, umabante ng 25 bago nagunting ng Raptors sa lima na lang sa late ng second quarter.

Pero nakabuelo ang Golden State para lumamang ng 18 sa break at nang isa pang gayung kalaki sa last seven minutes ng fourth.

Pero muling nakapag-alsa ang Raptors upang makadikit ulit sa lima sa final three minutes tapos ng 15-2 blitz. Pinahinto lang ni Steph C­urry ang bleeding sa two free throws makalipas ang Durant three-point miss, bago pa iyon magkasu­nod na binutata nina D­urant at Draymond Green si D­eMar Derozan.

Dumalawang swats pa si Durant pagkaraan sa final play para iselyo ang panalo. Nagsampay si Curry ng 28 points, humagupit si Durant ng 22 markers, 17 rebounds, seven assists at six blocks para isalya ang Warriors sa league-leading record na 28-5. Umalalay si Klay Thompson ng 21 points, habang nagbaon si Green ng double-double sa 14 markers at 10 assists na may sahog pang two steals at blocks.

May 29 pts. si DeRozan at si Kyle Lowry ay 27 sa pamumuno sa Raptors, dumausdos sa 22-9 sa masaklap na talong ito.