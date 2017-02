HINAY-HINAY LANG SA PUJ PHASE-OUT

Pinayuhan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines (CBCP) ang gobyerno na magdahan-dahan sa plano nitong pag-phase out sa mga lumang Public Uti­lity Jeepneys (PUJs).

Ayon kay San Carlos Bishop Gerardo Almina­za, chairperson ng Church People-Wor­kers Solidarity (CPWS), hindi dapat na magdusa ang kabuhayan ng mga jeepney drivers sa planong ito ng gobyerno.

“The government should make sure the labor sector won’t be gravely disadvantaged with whatever measure they will adopt,” anang obispo. “Are there safety nets provided for those sectors greatly affected by the phase-out?” ayon sa Obispo.

Sinabi pa ng Obispo na dapat ding ikonsidera muna ng pamahalaan ang socioeconomic impact ng plano nila at magkaroon ng kaukulang konsultasyon sa mga transport groups at iba pang stakeholders, bago ito tuluyang isulong.

Matatandaan na nagkaisa ang mga transport group noong Lunes na magsagawa ng ti­gil pasada sa Metro Manila upang ipakita ang pagtutol sa panukalang pag-phase out ng mga jeepney na 15-taong gulang na pataas.

Iginiit naman ng Department of Transportation (DOTr) na ang plano ay hindi naman i-phase out ang mga jeepney kundi bahagi lamang ng kanilang modernization program para mabawasan ang masikip na daloy ng trapiko at gawing environmentally-friendly ang mga public utility vehicles (PUVs).