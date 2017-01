HESUS KINUMPARA SA KRIMINAL!

Sa pagsasabing kahit na si Jesus Christ ay pinatawan ng parusang kamatayan, walang dahilan para hindi rin ipataw ito sa mga taong nagkasala sa batas ng tao at ng Diyos.

Ganito idinepensa ni Sen. Manny Pacquiao ang kanyang panukala sa harap ng pagkontra ng marami niyang kasamahan sa Senado laban sa pagbabalik ng death penalty.

Ayon kay Pacquiao, ang nag-iisang 8 division world boxing champion at born again preacher, nakapaloob sa Bibliya na binibigyan ng karapatan ang gobyerno na gamitin ang parusang kamatayan sa mga taong nagkasala sa batas.

“…biblically, binibigyan ng Panginoon ng karapatan ang government to use capital punishment. Even Jesus Christ nga nasentensyahan ng kamatayan. Dahil government nag-impose talaga ng kamatayan,” paliwanag pa niya.

Nilinaw rin ng fighting senator at preacher na kahit nakalagay sa Ten Commandments na “thou shall not kill”, ang utos na ito ay nakatuon umano sa mga tao na huwag pumatay ng kanilang kapwa at hindi sa gobyerno na siyang mag-iimplementa ng parusang kamatayan.

“Death penalty is allowed. The bible says do not kill, ang ibig sabihin nito pag nagkasala ka sa akin, ‘di kita pwedeng patayin. Let the authority handle that,” ani Pacquiao.

Noong nakaraang ta­on ay naghain ng tatlong pa­nukalang batas si Pacquiao para ibalik ang parusang kamatayan sa bansa. Ito ay ang Senate Bill No. 185 o ang death sa ilang krimen na may kaugnayan sa ilegal na droga; Senate Bill No. 186 sa kidnapping at Senate Bill No. 187 sa aggravated rape.

Nanindigan naman ang apat na miyembro ng Liberal Party (LP) at ilan pang senador na kontra sila sa death penalty bill.