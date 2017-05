Helicopter ng Phil. Airforce bumagsak; 3 sundalo patay

By Betchai Julian

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Tatlong sundalo ng Philippine Air Force (PAF) ang patay, habang sugatan naman ang isa matapos magcrash ang sinakyan nilang UH-ID helicopter sa Tanay, Rizal.

Sa inisyal na report mula kay Lt. Xy-zon Meneses, spokesperson ng Army’s 2nd Infantry Division, kinabibilangan ng isang Air Force pilot at dalawang crew ang agad na namatay sa crash.

Ang sugatang pasahero ng huey helicopter agad dinala sa AFP Medical Center.

Nangyari ang trahedya kaninang alas-3:00 ng hapon sa Sitio Hilltop, Barangay Sampaloc, Tanay, Rizal.

Napag-alamang galing sa Camp Capinpin sa Region 4A ang helicopter matapos magsagawa ng training ng Air to ground and disaster rescue operation sa 60 sundalo ng 2nd Infantry Division at 12 kasapi ng PNP.

Sinasabing tapos na ang pratical exercise para sa nasabing araw pero nagkaroon ng trouble ang nasabing chopper habang naglalanding.

Tumanggi munang isapubliko ang pangalan ng mga biktima dahil hindi pa na-aabisuhan ang pamilya ng tatlong nasawing sundalo.