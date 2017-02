HEALTH FRONTIERS: Abnormal na amoy

Tweet on Twitter

Masaya ako tuwing nababasa ko ang iyong column na nagbibigay ng kabutihan at kaalaman sa lahat ng mambabasa. Isasangguni ko lang kung saan nanggagaling ang mabahong amoy sa ari ng isang babae kahit ito’y hugasan at sabuning mabuti? — Name withheld

***

Sinasabing abnormal ang amoy ng vagina kapag amoy isda ito. Maaaring may kasamang ibang sintomas ito tulad ng pangangati o vaginal discharge. Ang sanhi nito ay bacterial vaginosis kapag dumami ang bacteria sa vagina.

Maaaring may kina­laman ang sexual­ly-transmited diseases tulad ng gonorrhea o chlamy­dia. Mangangamoy din ang vagina kung may naiwan na tampon doon. Sa iba, ito’y sintomas ng cervical o vaginal cancer.

Para mabawasan ang amoy, hugasan ito gamit ang banayad na sabon at tubig.

Hindi na kaila­ngan gumamit ng vaginal douche o feminine wash. Sa halip na linisin ang vagina, nakakasama ito dahil mahirapan kang mabuntis at maaaring magka-impeksiyon o cervical cancer.

May sari­ling paraan ang katawan upang linisin ang vagina kaya hindi na kailangan na gumastos pa. Binabawasan ng douching ang normal acidity ng vagina na siyang pumipigil sa pagdami ng bacteria.

***

Nagsiping kami ng partner ko kahit may regla ako. Pwede ba akong mabuntis? — Name withheld

***





Oo, posible ito. Akala ng marami na safe maki­pag-sex kapag may regla ang babae. Pero maaa­ring mabuntis pa rin siya. Hindi lahat ng vaginal blee­ding ay galing sa mens.

Maaaring mangyari ito sa panahon ng ovulation kung saan fertile at madaling mabuntis ang babae. Kung minsan, pwede maganap ang ovulation bago huminto ang mens o ilang araw pagkatapos ng mens.

Iba-iba ang panahon ng ovulation kaya mahirap magsugal at makipagtalik kung hindi mo alam kung kalilan ito mangyayari.

***

May problema ka ba sa kalusugan? Nais mo bang maliwanagan sa sakit mo? Mag-email kay George Nava True II sa georgenavatrue@yahoo.com o mag-text sa 0935-972-0691. Sasagutin ni George ang problema mo dito. Si George ay National Press Club at Philippine Dental Association awardee at author ng 3 health books.