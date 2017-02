Hangga’t may ‘bad cops’ may EJK — CBCP

Hindi mangyayari ang nais ng pamahalaan na malabanan ang illegal drugs hanggang hindi nalilinis sa scalawag cops sa hanay ng Philippine National Police (PNP).

Ito ang iginiit ni Catholic Bishops’ Conference of the Philippines-Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People chairman at Balanga Bishop Ruperto Santos na dapat maparusahan ang mga pulis na sangkot sa ilegal na gawain at sa mga extra-judicial killing sa bansa.

“It is commendable that they clean and police their ranks, prosecute and punish the guilty,” aniya.

Tinitiyak naman ng obispo na magiging kapaki-pakinabang na nagkakaisang nagtatrabaho at nagkakaunawaan ang estado at simbahan sa halip na maging kritikal sa bawat isa.

Inihalimbawa pa ni Santos na ang ugnayan at pagtutulungan ng diocese sa local government units (LGUs) sa pamamagitan ng pagsasagawa ng banal na misa sa provincial jail at maging sa headquarters ng PNP Bataan.