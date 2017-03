Grupong Human Rights Watch, sinungaling ayon sa Malacañang

Latest News as of 6:32 pm

Incredible at puro kasinungalingan umano ang report ng New York-based group na Human Rights Watch (HRW) patungkol sa ulat na nakababahalang extrajudicial at vigilante killings sa ilalim ng kampanyang war on drugs ng Duterte administration.

Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, mas mainam umanong tawaging ‘License to Lie’ ang ulat ng HRW kaysa sa tinutlong inilabas nito na ‘License to Kill’ dahil puro kasinungalingan at moro-moro lamang ang report ng grupo.

Hindi rin ng gustuhan ni Panelo ang hirit ng HRW na dapat managot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa international court dahil sa isyu ng extrajudicial killings sa bansa simula nang pasimulan ang war on drugs ng Philippine National Police (PNP) sa ilalim ng ‘Oplan Tokhang’.

Minaliiit din ng opisyal ang case study ng grupo hinggil sa mga na-interview na kaanak ng mga napatay sa anti-illegal drug operations.

Hinamon din ni Panelo ang mga opisyal ng HRW na magsampa ng pormal na reklamo sa korte laban kay Pangulong Duterte para patunayan ang kanilang mga bintang.