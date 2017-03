Grupo ng mga hukom sa buong mundo, tutol sa balik-bitay

Nanawagan sa Kamara ang grupo ng mga hukom sa buong mundo na pag-isipang mabuti ang magiging epekto ng minamadaling pagpasa sa panukalang ibalik ang capital punishment o parusang bitay sa Pilipinas.

Sa inilabas na statement ng grupong International Commission of Jurists (ICJ), lalabag umano ang Pilipinas sa obligasyon sa international treaty o kasunduan laban sa pagbabalik ng death penalty kung ipipilit ang pagbabalik sa bitay.

“The Philippine Congress’s attempt to restore this heinous practice is in blatant breach of its international legal obligations,” ayon sa pahayag ng grupo.

Kinondena rin ng grupo ang tila ‘railroading’ ng mga administration congressmen sa re-imposition ng death penalty.

“It is obvious that proponents of State killing as means of ‘justice’ were intent on rushing the passage of the death penalty bill by thwarting any substantial discussion thereon and by pressuring into silence those who oppose it,” giit ni Emerlynne Gil, Senior International Legal Adviser for Southeast Asia ng ICJ.