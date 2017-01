Gordon napuno na sa patayan

Tila napuno na si Senador Richard Gordon sa kaliwa’t kanang patayan na hindi nareresolba ng kapulisan kaya naman hindi na ito paliligtasin ng Senado.

Iimbestigahan na ni Gordon, ang kabagalan o usad-pagong na ginagawang imbestigasyon ng law enforcers sa mga naganap na patayan partikular na rito ang nangya­ring patayan sa Caloocan City bago pumasok ang Bagong Taon.

Sa gitna ito ng pina­igting na kampanya ng pamahalaan kontra droga.

Ayon kay Gordon, chair of the Senate Blue Ribbon Committee, maa­ring magsagawa ng motu proprio investigation ang kanyang komite upang malaman kung nagkaroon ng kapabayaan ang pulisya ng kanilang trabaho o kaya’y may kapalpakan sa kanilang ginagawa kung kaya’t mabagal at walang resulta ang kanilang im­bestigasyon.

Malinaw umanong isang kaso ng non-feasance kapag hindi ginawa ng pulis ang kanilang trabaho partikular ang pagsagawa ng imbestigasyon habang kaso naman ng malfeasance kapag palpak ang kanilang ginagawang im­bestigasyon.