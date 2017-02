Gordon kay Aguirre: Ba’t ‘di mo inawat nu’ng 1st attempt pa lang?

Si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ang sinisi ni Sen. Richard Gordon sa nangyaring bribery scandal sa Bureau of Immigration (BI).

Kaya nabulyawan nang todo kahapon ang kalihim sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate blue ribbon committee kaugnay sa eskandalo.

Ikinagalit ni Gordon ang tila pagbabalewala lamang ng kalihim sa unang pahiwatig na bribe attempt ni Wally Sombero sa kanya dahilan upang mauwi ito sa isang mala­king eskandalo sa BI na nasa ilalim ng tanggapan ni Aguirre.

“Bakit hindi pinaaresto? Kasi wala pang crime na kino-commit. Kung sinabi na puwede ba kayo mag-ninong kay Jack Lam tapos may bitbit na P20 million, ‘yun ang overt act,” paliwanag ni Aguirre.

Sinabi pa ni Aguirre na kaya niya iniwanan ito dahil alam niya umano ang pupuntahan ng kanilang pag-uusap ngunit bago umano siya umalis ay pinagsabihin niya ito ng “not to corrupt my people”.

Ngunit dito lalong uminit ang ulo ni Gordon, “Alam mo na pala kung saan pupunta eh sana pinakasuhan n’yo na ‘yan. That’s a proposition. That’s seduction. Dapat sinabi mo, ‘I am going to have you arrested for trying to induce me to corruption’.”

Sagot naman ni Agui­rre, “Hindi ko na kaila­ngan sabihin ‘yun because there was no crime that has been committed.”