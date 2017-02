Gordon ‘dobleng sampal’ ang inabot — Ping

Hindi matanggap ni Sen. Richard Gordon ang lumabas na consensus na muling buksan ang pagdinig ng Senado kaugnay sa extrajudicial killings (EJK) dahil na rin sa bagong rebelasyon ni retired police SPO3 Arthur Lascañas na direktang nagngunguso kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao Death Squad (DDS).

Pero naiintindihan ni Sen. Panfilo ‘Ping’ Lacson kung bakit gayon na lang ang paghihimutok ni Gordon. Ito’y dahil tila malaking sampal sa kanya na gusto ng Senado ang ‘re-investigation’ gayong may inilabas na siyang committee report ukol dito.

Ang masaklap pa ay hindi pa sa komite nito mu­ling ni-refer ang pagdinig.

“Kapag ang isang chairman nakapag-render ng committee report at ito pinababalik maski sa iyong sariling committee, ito parang sampal sa chairman.

So, naroon ang pangangatwiran ni Sen. Gordon. At lalo na parang sa akin nga sabi ko caucus, dobleng sampal ito kasi hindi na nga binalik sa committee niya, sa ibang committee pa ni-refer,” ayon kay Lacson.

Parang lumilitaw umanong kulang ang na­ging trabaho ng komite.

“But in this case, parang doble sampal pa kasi hindi pa sa kanya binalik, sa ibang committee pa. In that regard naintindihan namin ang sentiment ni Sen. Gordon,” paglilinaw pa ni Lacson.

Gayunpaman, sinabi ni Lacson na maari pa umano itong muling ikonsidera.

Kahapon ay umapela ang Senate minority leader sa majority bloc ng Senado na tumupad sa kasunduan at itaguyod ang “word of honor” sa caucus na im­bestigahan ang mga bagong rebelasyon ni Lascañas na nagsisiwalat ng lahat ng kanyang nalalaman at partisipasyon sa DDS sa utos diumano ni noo’y Davao City Mayor Duterte.

Ginawa ni Sen. Ralph Recto ang pahayag dahil sa mga espekulasyon na baguhin ang napagkasunduan sa caucus nitong Martes ng hapon at itigil ang imbestigasyon upang hindi makaladkad ang Pangulo.

“Palagay ko, hindi naman dapat bawiin dahil may kasunduan, there is a gentleman’s and gentle lady’s agreement,” giit ng senador.





Sa nasabing caucus, sampung senador ang pumayag na ituloy ang hearing, walo ang kontra at apat ang abstain.