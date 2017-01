GMA, todo- todo suporta sa ALDEN- MAINE serye!

Tiniyak ng GMA 7 management na walang magiging problema sa ­taping ng inaabangan na teleserye ng Phenomenal Loveteam nina Alden ­Richards at Maine Mendoza na Destined To Be Yours.

Bago pa man magsimula na mag-taping ang dalawa, naging maayos na raw ang schedules ng dalawa para tuluy-tuloy at walang aberya.

“They told us (the management of Maine) that they will really give time for the soap.

“Ganun din si Alden kasi nga gustung-gusto na naming gawin.

“Mahaba na ‘yung pinagdaanan ng pre-production. Pinagpilian ‘yung concept talaga.

“Both GMA and ‘yung management ni Maine, ‘yun ‘yung nagustuhan namin pareho.

Maraming ibang concepts na kinonsider, pero ito talaga ‘yung pinaka, for us, the best concept for Alden and Maine,” sey pa ni Ms. Redgie Magno.

Wala raw aalalahanin ang mga fans nina Alden at Maine dahil full support ang GMA sa teleserye na ito.

“Siyempre, lahat naman ng support ibibigay namin para maging comfortable sila sa set. Isu-support sila ng production, lalo na with Maine.

“Alam namin baguhan siya sa soap, so we will also bear with her kung ano man ‘yung kailangan ayusin during the taping para hindi naman siya ma-pressure” saad pa ni Ms. Redgie.

Inaasahan ng GMA 7 na magugustuhan ng fans nina Alden at Maine ang kauna-unahan nilang teleserye.





“I would like to believe na magugustuhan nila ito kasi siyempre, inaral din namin ‘yun.

“Inaral din namin ‘yung ayaw nila, ‘yung gusto nila but ultimately kami pa rin ‘yung magdi-desisyon.

“We are sure na magugustuhan nila ito. Magugustuhan nila ‘yung soap,” pagtapos pa ni Ms. Redgie Magno.