Gloria lusot; 25 kinasuhan sa Malampaya

Patung-patong na kasong plunder, graft at malversation thru falsification ang isasampa ng Office of the Ombudsman sa 25 personalidad na sangkot sa P900M Malampaya Fund Scam habang lusot naman sa kaso si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

Ayon sa Ombudsman, may probable cause para sampahan ng patung-patong na kaso sina dating Budget Sec. at ngayon ay House Deputy Speaker Rolando Andaya Jr., Undersec. Mario Relampag, dating Agrarian Reform Sec. Nasser Pangandaman, Agrarian Reform Undersec. Narciso Nieto, Director Teresita Panlilio, da­ting Candaba Mayor Rene Maglanque, pork barrel scam queen Janet Lim Napoles, Ruby Tuason, Jo Christine Napoles, James Christopher Napoles at Reynald Lim; pati sina Evelyn de Leon, Ronald Lim, Eulogio Rodriguez, Simplicio Gumafelix, John Raymund de Asis, Rodrigo Galay, Alejandro Garro, Paquito Dinso Jr., Gerald Apuang, Napoleon Sibayan, Winnie Villanueva, Angelita Cacanta at Ronald Venancio.

Na-dismiss naman ang reklamo laban kina Ginang Arroyo, Executive Secretary Eduardo Ermita, Dominador Sison Jr. at Nila Baui dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya.

Sa imbestigaayon ng Ombudsman, lumitaw na may sabwatan sa pagitan ng DBM, DAR at mga NGOs representatives sa pag-divert ng P900 milyong Malampaya fund noong 2009.